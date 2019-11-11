На втором CIIE в Шанхае заключили сделки на $71,13 млрд

В воскресенье в Шанхае завершилось Второе Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао». На его полях были заключены предварительные соглашения по приобретению товаров и услуг стоимостью $71,13 млрд в течение 12 месяцев.

Сумма выросла на 23% по сравнению с прошлым годом, сообщил на пресс-конференции Сунь Чэнхай, заместитель директора бюро по организации CIIE. Всего в ЭКСПО приняла участие 181 страна, регион и международная организация, при этом более 3,8 тыс. предприятий продемонстрировали свою продукцию.

Как заявил Сунь Чэнхай, шестидневное мероприятие под девизом «Новая эра, общее будущее» привлекло более 500 тыс. китайских и зарубежных закупщиков. По его словам, более 230 компаний со всего мира зарегистрировалось на третье CIIE в Шанхае, при этом общая площадь забронированных ими выставочных мест составила свыше 84 тыс. кв. м.

Среди зарегистрировавшихся на мероприятие следующего года фигурируют 80 компаний или промышленных лидеров, которые входят в список Fortune Global 500. Общая выставочная площадь их стендов займет более чем 50 тыс. кв. м, добавил Сунь Чэнхай.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»