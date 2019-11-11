Бари Алибасов: «Для меня мораль не существует»

Российский и советский композитор, продюсер Бари Алибасов в интервью www.sibnovosti.ru рассказал о работе музыкантов в 90-е годы, пенсии, отношении к «Евровидению», морали и многом другом.

О морали

«Для меня мораль не существует. Мораль – это проблемы вашего тупого мозга. Вы сами себе придумали эти заборы и в них живете», - сказал шоумен.

О разнице между 1990-ми и 2000-ми годами

«В 90-е было лучше зарабатывать деньги, потому что именно тогда появились артисты миллионеры, а до этого были артистами СССР, делившиеся на регионы, республики и тд. Поэтому первые миллионы в шоу-бизнесе, которого, как известно, в СССР не было, заработали в 90-х годах. Советская власть сдохла, и деньги поползли не в Росконцерт, Москонцерт и тд., а в карманы артистов», - сказал он.

«Сейчас появилась клановость (в шоу-бизнесе), и клан дает возможность для продвижения»,- добавил Алибасов.

О пенсии и группе «На-На»

«Я на пенсии, а зарабатывает группа «На-На». Они обременены оброком. У меня нукеры есть и команда наложников, которые отнимают у артистов мою долю», - сказал он.

О деньгах

«Копят идиоты. Нужно тратить и потратить все, чтобы после твоей смерти ничего не осталось. Жить нужно сегодняшним днем», - отметил Алибасов.

О «Евровидении»

«Евровидение» – это ужас. Ты представляешь себе Джимми Хендрикса на "Евровидении" или Кейджа?! Ну, Чайковского я себе еще могу представить», - сказал продюсер.