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В Новосибирске уволен главный архитектор

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Новосибирск
12:48 9 Ноября 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов покинул пост по собственному желанию. Об увольнении на своей странице в социальных сетях объявил глава города Анатолий Локоть.

«Виктор Тимонов покидает должность главного архитектора города Новосибирска. Он возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ», - написал мэр. 

Виктор Тимонов родился в 1957 году в городе Купино. Он окончил Новосибирский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура», Сибирскую государственную геодезическую академию по специальности «городской кадастр» с квалификацией «инженер», Сибирскую академию госслужбы, Российский институт государственных регистраторов при министерстве юстиции РФ. Он вступил в должность главного архитектора Новосибирска 6 июня 2016 года. До него на этом месте работал Владимир Фефелов - он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию.

Фото: ksonline.ru

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