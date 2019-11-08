Вечный огонь снова горит в Новосибирске

Вечный огонь вновь зажжен на Монументе Славы в Новосибирске после работ по благоустройству территории комплекса. Впервые эта церемония прошла в городе в ноябре 1967 года. Тогда Вечный огонь зажгли от металлургической печи «Новосибирского авиазавод им. Чкалова». На этот раз факел для Новосибирска зажгли от Вечного огня в Москве, огонь перевезли в лампе Дэви на авиазавод, а затем доставили к Монументу Славы на бронетранспортере. Честь зажечь Вечный огонь в Новосибирске была предоставлена студенту Новосибирского государственного университета НЭТИ Ивану Жендоренко, который два года назад он спас людей из горящего дома.

Фото: сайт правительства Новосибирской области, страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook