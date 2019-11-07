Сибирь позвала к столу

В новосибирском Экспоцентре проходит Сибирская продовольственная неделя. Свою продукцию представили около 70 компаний из России, Казахстана, Беларуси и Киргизии. В рамках этой крупнейшей отраслевой выставки в восточной части России состоится несколько разноплановых мероприятий. В их числе Новосибирский торговый форум, чемпионаты по гастрономическом ритейлу и барменскому мастерству, фестиваль кофе и т. д.