В новосибирском Экспоцентре проходит Сибирская продовольственная неделя. Свою продукцию представили около 70 компаний из России, Казахстана, Беларуси и Киргизии. В рамках этой крупнейшей отраслевой выставки в восточной части России состоится несколько разноплановых мероприятий. В их числе Новосибирский торговый форум, чемпионаты по гастрономическом ритейлу и барменскому мастерству, фестиваль кофе и т. д.
Сибирь позвала к столу
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Новосибирск17:13 7 Ноября 2019 версия для печати
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