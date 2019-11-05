На Африканском континенте на постоянной основе началась трансляция программ TV BRICS

Трансляция уникального контента Международной медиасети TV BRICS началась 5 ноября 2019 года в эфире телеканалов, входящих в южноафриканский медиахолдинг MOJA MEDIA. Материалы на английском языке станут доступны зрителям крупнейших международных телеканалов ЮАР и Латинской Америки еженедельно на постоянной основе.

Меморандум о сотрудничестве между медиахолдингом «МКР-МЕДИА», флагманским проектом которого является Международная медиасеть TV BRICS, и южноафриканской компанией MOJA MEDIA был подписан в сентябре 2018 года. MOJA MEDIA включает в себя несколько независимых телеканалов, в том числе «BRICS Channel», «Roots TV» и крупнейшую телесеть Латинской Америки и более чем 20 стран Африки – «TeleSUR». В рамках подписанного меморандума медиахолдингами были достигнуты договоренности о взаимном обмене контентом между телеканалами TV BRICS в России и BRICS Channel (ЮАР).

Благодаря скорейшей реализации партнёрских соглашений, с сегодняшнего дня телезрители ЮАР и всего Африканского континента смогут смотреть уникальный авторский контент Международной медиасети TV BRICS и знакомиться с особенностями многогранных культур Бразилии, России, Индии и Китая, проникаясь духом дружбы и сотрудничества между нациями. Такие глобальные решения призваны способствовать ускорению процессов взаимной информационной интеграции стран БРИКС, созданию единого информационного пространства для народов стран-участниц, а также системному развитию всего комплекса российско-африканского сотрудничества.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.