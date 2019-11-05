5 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится в Москве при поддержке TV BRICS

Главная Общество
Новосибирск
19:44 5 Ноября 2019
телеканал, брикс, форум
версия для печати Ico_print

Международный экспортный форум «Сделано в России», организатором которого выступит АО «Российский экспортный центр», пройдет 14 ноября в Москве. В ходе форума, международным информационным партнёром которого выступает TV BRICS, планируется обсудить реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В числе вопросов будут обсуждаться проблемы и новые решения промышленного экспорта, логистики, международной торговли, экспорта продукции агропромышленного комплекса и услуг, а также системные меры развития международной кооперации и применения передового опыта субъектов Российской Федерации на международном рынке.

Мероприятие, регулярно собирающее ведущих экспертов российского экспортно-ориентированного бизнеса, ежегодно привлекает порядка 3000 участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.

Вниманию гостей форума будет представлена выставочная экспозиция с презентацией лучших образцов экспортной продукции, организованы все условия для качественного В2В-нетворкинга и бизнес-переговоров. Деловая программа форума включает в себя круглые столы, мастер-классы, а также панельные сессии по всем направлениям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Всероссийская премия «Экспортер года» – это признание на государственном уровне достижений отечественных производителей в сфере промышленности, сельском хозяйстве, высоких технологиях и в сфере услуг. Развитие экспортного потенциала России невозможно без обмена опытом с коллегами и специалистами, предпринимателями из регионов и других стран. Мы готовы делиться лучшими практиками и рады пригласить максимальное количество участников к диалогу. Отмечу, что рост экспорта сегодня является приоритетным вектором развития и имеет колоссальный эффект для будущего всей страны», - прокомментировал Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».

К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Кроме того, в программе мероприятий запланированы телемосты с ключевыми странами-партнерами (Китай, Индия, Германия). Одним из центральных мероприятий программы станет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской премии «Экспортер года» при участии первых лиц государства.

Форум пройдет в конгресс-центре Центра международной торговли.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: На Африканском континенте на постоянной основе началась трансляция программ TV BRICS

На Африканском континенте на постоянной основе началась трансляция программ TV BRICS

5 Ноября 2019 г.
Материалы на английском языке станут доступны зрителям крупнейших международных телеканалов ЮАР и Латинской Америки
Новости Новосибирска: Вечный огонь в Новосибирске будет зажжен 7 ноября

Вечный огонь в Новосибирске будет зажжен 7 ноября

5 Ноября 2019 г.
Факел для церемонии от Вечного огня в Москве зажжет Василий Лановой
Новости Новосибирска: В сибирских городах мало благоприятной среды

В сибирских городах мало благоприятной среды

5 Ноября 2019 г.
Минстрой РФ вывел индекс качества городской среды для российских муниципалитетов
Новости Новосибирска: Новосибирску пообещали «умные» остановки

Новосибирску пообещали «умные» остановки

3 Ноября 2019 г.
Все благодаря Молодежному чемпионату по хоккею
Новости Новосибирска: TV BRICS приобщит зрителей к ЗОЖ: в Сокольниках пройдет фестиваль «SN PRO EXPO FORUM-2019»

TV BRICS приобщит зрителей к ЗОЖ: в Сокольниках пройдет фестиваль «SN PRO EXPO FORUM-2019»

1 Ноября 2019 г.
Тема бережного отношения к экологии также нашла свое отражение на мультиспортивном фестивале
Новости Новосибирска: Медиафорум стран БРИКС может пройти в Новосибирске

Медиафорум стран БРИКС может пройти в Новосибирске

1 Ноября 2019 г.
Форум собирает руководителей крупнейших медиахолдингов пяти государств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае строят поселок виртуальной реальности

В Китае строят поселок виртуальной реальности

31 Октября 2019 г.
Стоимость проекта составляет около $7 млрд
Новости Новосибирска: Инвалидную коляску новосибирских разработчиков приобрели в Китае

Инвалидную коляску новосибирских разработчиков приобрели в Китае

1 Ноября 2019 г.
На экспорт отправлен первый экземпляр
Новости Новосибирска: В Новосибирске завершился ремонт дорог по проекту БКАД-2019

В Новосибирске завершился ремонт дорог по проекту БКАД-2019

31 Октября 2019 г.
В 2020-м они пройдут на ул. Владимировской и Большевистской, а также на Бердском шоссе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19