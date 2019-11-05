Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится в Москве при поддержке TV BRICS

Международный экспортный форум «Сделано в России», организатором которого выступит АО «Российский экспортный центр», пройдет 14 ноября в Москве. В ходе форума, международным информационным партнёром которого выступает TV BRICS, планируется обсудить реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В числе вопросов будут обсуждаться проблемы и новые решения промышленного экспорта, логистики, международной торговли, экспорта продукции агропромышленного комплекса и услуг, а также системные меры развития международной кооперации и применения передового опыта субъектов Российской Федерации на международном рынке.

Мероприятие, регулярно собирающее ведущих экспертов российского экспортно-ориентированного бизнеса, ежегодно привлекает порядка 3000 участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.

Вниманию гостей форума будет представлена выставочная экспозиция с презентацией лучших образцов экспортной продукции, организованы все условия для качественного В2В-нетворкинга и бизнес-переговоров. Деловая программа форума включает в себя круглые столы, мастер-классы, а также панельные сессии по всем направлениям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Всероссийская премия «Экспортер года» – это признание на государственном уровне достижений отечественных производителей в сфере промышленности, сельском хозяйстве, высоких технологиях и в сфере услуг. Развитие экспортного потенциала России невозможно без обмена опытом с коллегами и специалистами, предпринимателями из регионов и других стран. Мы готовы делиться лучшими практиками и рады пригласить максимальное количество участников к диалогу. Отмечу, что рост экспорта сегодня является приоритетным вектором развития и имеет колоссальный эффект для будущего всей страны», - прокомментировал Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».

К участию в форуме приглашены руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, компании-экспортеры, институты развития и деловые объединения, а также российские и зарубежные эксперты. Кроме того, в программе мероприятий запланированы телемосты с ключевыми странами-партнерами (Китай, Индия, Германия). Одним из центральных мероприятий программы станет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской премии «Экспортер года» при участии первых лиц государства.

Форум пройдет в конгресс-центре Центра международной торговли.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.