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Вечный огонь в Новосибирске будет зажжен 7 ноября

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Новосибирск
17:49 5 Ноября 2019
огонь, памятник, церемония
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На мемориальном комплексе Монумент Славы в Новосибирске 7 ноября будет вновь зажжен Вечный огонь. Церемония назначена на 12:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вечный огонь в Новосибирске зажгут от факела, который, в свою очередь, будет зажжен от Вечного огня в Москве 6 ноября. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в столице факел зажжет народный артист СССР Василий Лановой. Затем огонь поместят в лампу Дэви и самолетом доставят на «Новосибирский авиазавод им. Чкалова». Именно на этом предприятии 6 ноября 1967 года от металлургической печи был впервые зажжен Вечный огонь для новосибирского Монумента Славы.

«Чтобы повторить исторический путь, Вечный огонь доставят на бронетранспортере на Монумент Славы», - сообщили также в пресс-центре.

Мемориальный ансамбль Монумент Славы – памятник мужеству и боевым подвигам сибиряков. Памятник был построен силами заводов Ленинского района по проекту Александра Чернобровцева. В этом году здесь проведены масштабные работы по реконструкции и благоустройству, в ходе которых Вечный огонь временно потушили.  

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