В сибирских городах мало благоприятной среды

Федеральное министерство строительства и ЖКХ опубликовало первый индекс качества городской среды. Методика его определения включила 36 индикаторов, каждый из которых оценивался по 10-балльной шкале, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего результаты за 2018 год приведены по 1 114 населенным пунктам. Для корректности оценки они были распределены по группам, учитывающим численность населения и климатические условия.

«Документ, в котором учтены ключевые современные принципы развития городов: приоритет пешеходной доступности, возможность разнообразного досуга и минимизация временных затрат на дорогу до работы, разнообразие типов общественных пространств в городе, разнообразие доступной инфраструктуры», - так охарактеризован индекс на сайте минстроя РФ.

Первым среди сибирских городов-миллионников по числу набранных баллов оказался Красноярск – 189. Это шестое место в стране из 15. Новосибирск только на десятом месте (161 балл), а Омск замыкает таблицу в этой категории городов (104). При этом Красноярск обозначен как город с благоприятной городской средой, а Новосибирск и Омск – с неблагоприятной.

В перечне муниципалитетов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек 63 города. Лучшим среди сибирских в этой категории признан Иркутск, но он только 35-й по числу набранных баллов. В числе пяти населенных пунктов, которые замыкают данный список, Улан-Удэ и Чита.

«Полученные значения будут учитываться при определении размера финансирования регионов, чтобы они смогли создать в своих городах современную, безопасную и комфортную городскую среду, улучшив тем самым и качество жизни горожан», - отметили в минстрое.

Фото: yandex.ru