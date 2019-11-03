Новосибирску пообещали «умные» остановки

К Молодежному чемпионату по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, в городе установят «умные» остановки. Всего в планах мэрии - монтаж двухсот остановочных павильонов.

Предполагается два типа остановочных комплексов: Smart light – без торгового модуля, Smart comfort – базовая модель с интерактивным модулем и крытым павильоном. Последних планируется больше половины от всего объема.

Напомним, молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в двух городах - Новосибирске и Омске. Он стартует в последние дни декабря 2022 года и завершится 5 января 2023 года.

фото: orgp.spb.ru