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TV BRICS приобщит зрителей к ЗОЖ: в Сокольниках пройдет фестиваль «SN PRO EXPO FORUM-2019»

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Новосибирск
19:06 1 Ноября 2019
телевидение, брикс, телеканал, праздник
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Один из самых массовых мультиспортивных фестивалей страны «SN PRO EXPO FORUM-2019» откроет свои двери для всех желающих 8 ноября 2019 года в КВЦ «Сокольники». Крупнейшая выставка будет проходить при поддержке Международной медиасети TV BRICS до 10 ноября и познакомит гостей мероприятия с новинками спортивной индустрии.

Организаторы запланировали обширную программу фестиваля: гостей будет ждать развлекательная шоу-программа, выступления популярных артистов и трендсеттеров ЗОЖ-движения, крупнейшая выставка брендов спортивной одежды, экипировки, инвентаря, питания и оборудования. Также в рамках выставки будут проходить соревнования и мастер-классы в самых популярных дисциплинах, фитнес-конвенция с топовыми презентерами и обширная бизнес-программа. Для желающих заниматься спортом и пропагандировать здоровый образ жизни на профессиональном уровне будет действовать карьерный центр, где в течение трех дней будет представлен широкий спектр образовательных учреждений и вакансий в сфере спорта и ЗОЖ. Приятно провести время можно будет в корнере Beauty&Lounge и в фудкорте с широким выбором правильного, здорового и вкусного питания. Для маленьких гостей будет работать развлекательная детская зона. 

Почетными гостями «SN PRO EXPO FORUM» ежегодно становятся выдающиеся деятели индустрии, звезды мирового спорта, популярные блогеры и артисты шоу-бизнеса. Хедлайнером этого года станет известный спортсмен и актер Мартин Форд.

Тема бережного отношения к экологии также нашла свое отражение на мультиспортивном фестивале. В этом году в каждом павильоне «SN PRO» можно будет раздельно сдать мусор и ненужную одежду, а также посетить специальную выставку и образовательную лекцию, посвященную экологии и разумному потреблению.

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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