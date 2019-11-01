Медиафорум стран БРИКС может пройти в Новосибирске

Следующий медиафорум стран БРИКС планируется провести в Новосибирске. Он состоится в 2020 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На заседании президиума медиафорума в Сан-Паулу наша делегация сообщила коллегам, что следующий саммит планируется провести в Новосибирске. При этом все будет зависеть от окончательной программы председательства России в БРИКС, которая еще формируется и будет обнародована позже», - рассказал заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Горностаев является сопредседателем форума 2019 года с российской стороны. Саммит лидеров стран БРИКС состоится в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Как сообщали Sibnovosti.ru, четвертый медиафорум стран-участниц БРИКС прошел в бразильском Сан-Паулу 30-31 октября. Его посетило около 100 участников и гостей. Темой медиафорума стало укрепление сотрудничества СМИ и построение общего будущего для группы БРИКС.