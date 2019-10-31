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Бурятия и Новосибирская область потеряли более половины врачей

Главная Общество
Новосибирск
15:52 31 Октября 2019
врачи, здравоохранение, численность
Автор: Sibnovosti.ru
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В ряде сибирских и дальневосточных регионов России заметно сократилось число врачей. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Данные приводит РБК, ссылаясь на справку министерства здравоохранения РФ. В справке указывается изменение численности врачей за 2018 год.

Самым серьезным сокращение оказалось в Республике Бурятия. Там число врачей упало на 59% - с 3 673 до 1 499. В Новосибирской области из 11 тыс. врачей осталось 4 613 (минус 58%). Значительная отрицательная динамика зафиксирована в Томской (сокращение на 18%) и Кемеровской (на 17,3%) областях.

Впрочем, согласно справке, речь не идет об общей тенденции для всей Сибири. Так, количество врачей в Республике Хакасия выросло на 313% - с 1 862 до 8 476. В Омской области на 303% - с 7 930 до 32 781.

«Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения», - прокомментировала изданию приведенную статистику министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Фото: pixabay.com

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