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«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» выиграло частоту в Ухте

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Новосибирск
17:35 30 Октября 2019
радиостанция
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«ПИ FM» продолжает осваивать Республику Коми! 30 октября 2019 года радиостанция получила частоту 91.4 FM во втором по численности жителей городе республики – Ухте.

Населенный пункт, славящийся своей газо- и нефтедобывающей промышленностью, стал вторым городом вещания «Первого Интернационального» в Республике Коми: 30 января 2019 года радиостанцией было выиграно право на наземное эфирное вещание на частоте 95.7 FM в столице региона – Сыктывкаре, который стал самым северным городом радиосети «ПИ FM».

В ближайшее время около ста тысяч радиослушателей Ухты смогут услышать русскоязычные музыкальные хиты разных эпох и поколений в эксклюзивной обработке от «Первого Интернационального Радио ПИ FM», а также оригинальные эфирные проекты радиостанции.

 

Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.

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