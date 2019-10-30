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Новосибирский зоопарк получил пару цепкохвостых дикобразов

Главная Общество
Новосибирск
14:03 30 Октября 2019
зоопарк, коллекция, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В коллекции Новосибирского зоопарка появились представители еще одного нового для него вида, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Здесь поселились цепкохвостые дикобразы.

Пару животных доставили в Сибирь из Москвы. В дикой природе они встречаются в тропических лесах Южной Америки. Большую часть своей жизни такие дикобразы проводят на деревьях, держаться за которые им позволяет длинный хвост. Еще одна отличительная черта для этого вида – большой округлый нос.

«Цепкохвостые дикобразы живут рядом с североамериканскими дикобразами (поркупинами), которые были получены в июле этого года. Таким образом, у наших посетителей есть возможность сравнить двух представителей одного семейства. Мы поместили в их вольерах стволы деревьев с большим количеством веток. Они любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг», - рассказала сайту МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» заведующая отделом тропических животных Юлия Коновалова.

Увидеть дикобразов можно в павильоне «Тропический мир».

Напомним, что в сентябре 2019 года в коллекции рептилий Новосибирского зоопарка впервые появилась парагвайская анаконда.  

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»

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