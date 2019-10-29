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Четвертый Медиафорум стран БРИКС открывается в Сан-Паулу

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Новосибирск
20:12 29 Октября 2019
масс-медиа, сми, брикс
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Около 100 участников и гостей прибыли в бразильский Сан-Паулу на Четвертый Медиафорум стран-участниц БРИКС, который пройдет 30 и 31 октября. Совместное мероприятие крупнейших медиахолдингов стран БРИКС традиционно соберет на одной площадке руководителей ведущих СМИ из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Темой IV Медиафорума стало укрепление сотрудничества средств массовой информации и построение общего будущего для группы БРИКС. Заместитель директора по сотрудничеству с международными организациями TV BRICS примет участие в качестве спикера в одной из дискуссионных панелей и обсудит с участниками форума роль СМИ в продвижении практического сотрудничества стран БРИКС и многополярного мира.

Также Международная медиасеть TV BRICS станет участником Третьей Объединенной фотовыставки стран БРИКС, которая пройдет в рамках Четвертого медиафорума стран БРИКС, по приглашению одного из ключевых партнёров – официального информационного агентства правительства Китайской Народной Республики «Синьхуа».

Тема фотовыставки и медиафорума неотрывно связана с глобальной миссией TV BRICS: укрепление сотрудничества СМИ и построение общего будущего для стран-участниц. Фотографии, которые будут представлены на экспозиции, отображают жизнь людей, достижения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, природу этих стран, а также сотрудничество между странами-участницами в политической, культурной, экономической и научной сферах. К участию в Третьей Объединенной фотовыставке стран БРИКС организаторами были отобраны 2 фотографии, одна из которых предоставлена партнерами Международной медиасети – сетевым изданием «Сибирское Агентство Новостей».

Официальная церемония открытия фотовыставки пройдет 30 октября в Культурном центре г. Сан-Паулу и будет освещаться информационным партнером TV BRICS в Бразилии, телеканалом TV CULTURA São Paulo. Организаторами мероприятия стали информационное агентство «Синьхуа» и бразильский новостной портал CMA.

Подробности - на официальном сайте Международной медиасети

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