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Реализация нацпроектов стала одной из главных тем на Форуме стратегов в Санкт-Петербурге

Главная Общество
Новосибирск
19:17 29 Октября 2019
страны, форум, развитие, проекты
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Одним из центральных событий Форума стратегов 2019 в Санкт-Петербурге стала дискуссия министра экономического развития РФ Максима Орешкина и председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина на тему «Как преодолеть значимые препятствия на пути достижения национальных целей?». Модератором дискуссии выступила вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Трунова.

Максим Орешкин, в частности, отметил, что реализации национальных проектов препятствуют системные проблемы: отсутствие ориентации ресурсов на достижение целей, несогласованность бюджета с проектной логикой достижения национальных целей; бюрократические проволочки, тормозящие реализацию уже принятых решений.

Со своей стороны, Алексей Кудрин перечислил следующие проблемы: сложность управления нацпроектами; размывание фокуса показателей достижения национальных целей; уменьшение самостоятельности регионов.

При этом Наталья Трунова отметила, что на региональном уровне есть большое количество несвобод. «Проектное управление, как мы знаем, требует определённого и достаточно большого уровня свободы действия», — добавила она.

«Для того, чтобы реализовать полномасштабно национальные проекты, нужно повышать уровень вовлеченности региональных органов власти. Недавно, в сентябре месяце, прошёл Московский финансовый форум, на площадке которого, в основном губернаторы, очень бурно дискутировали с представителями министерства финансов о том, что излишняя зарегулированность, наличие огромного количества соглашений, форм отчётности, бюрократия отвлекают от основного дела — от реализации нацпроектов, от работы с инвесторами», — сказала Наталья Трунова.

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования. Ежегодно в Форуме принимают участие порядка 1000 экспертов.

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