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Андрей Травников в целом позитивно оценил нацпроекты

Главная Общество
Новосибирск
18:20 29 Октября 2019
новосибирск, губернатор, проекты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о своем позитивном отношении к развитию национальных проектов, но и указал на ряд недостатков.  

«Это реальный инструмент, который производит связку между регионом и федеральным центром как по целеполаганию, так и по использованию ресурсов», - заявил сегодня   губернатор в ходе работы Форума стратегов 2019 в Санкт-Петербурге.  Он принял участие в панельной дискуссии на тему «Национальные цели развития: эффекты для территорий».

При этом глава Новосибирской области указал и на ряд недостатков, среди которых он назвал: систему управления нацпроектами, вопрос софинансирования, отсутствие системы мониторинга их исполнения.

Со своей стороны, вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Трунова напомнила участникам, что Новосибирская область - одна из лидеров по развитию инновационных проектов. «Есть международный рейтинг инновационных городов, и из российских туда входит 22 города, что не так мало», - отметила эксперт ЦСР.

Фото sm-news.ru

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