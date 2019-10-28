В России появилась профессия примирителя

В России стали набирают на работу профессиональных примирителей. Отныне станет возможным решить спор без суда или даже отменить уже вынесенное решение в любом деле, кроме уголовного, сообщает «Радио Сибирь».
Их задача - снизить накал эмоций между участниками конфликта. Они смогут подключаться к процессу на любой стадии, чтобы решить вопрос цивилизованным способом и договориться о мировом соглашении.
Кроме того, примирители помогут разгрузить суды. Они будут посредниками, в чьем ведении может быть все, кроме уголовных преступлений. Вердикт примирителя будет обязателен к исполнению.
Посредников наберут из судей в отставке. От них уже поступило более 1000 заявок на вакантные места.
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