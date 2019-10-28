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В России появилась профессия примирителя

Главная Общество
Новосибирск
17:05 28 Октября 2019
россияне, спор, профессия
Автор: Sibnovosti.ru
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В России стали набирают на работу профессиональных примирителей. Отныне станет возможным решить спор без суда или даже отменить уже вынесенное решение в любом деле, кроме уголовного, сообщает «Радио Сибирь».

Их задача - снизить накал эмоций между участниками конфликта. Они смогут подключаться к процессу на любой стадии, чтобы решить вопрос цивилизованным способом и договориться о мировом соглашении.

Кроме того, примирители помогут разгрузить суды. Они будут посредниками, в чьем ведении может быть все, кроме уголовных преступлений. Вердикт примирителя будет обязателен к исполнению.

Посредников наберут из судей в отставке. От них уже поступило более 1000 заявок на вакантные места.

Фото yandex.ru

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