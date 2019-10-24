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НГУ улучшил позиции в мировом рейтинге университетов

Главная Общество
Новосибирск
16:27 24 Октября 2019
общество, вуз, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский государственный университет попал в мировой рейтинг вузов U.S. News Best Global Universities. НГУ разместился на 424 строчке топа, уступив Московскому государственному университету им. Ломоносова, НИЯУ МИФИ и Московскому физико-техническому институту.

Всего в обновленном рейтинге полторы тысячи вузов, из них лишь 17 российских университетов. Новосибирский вуз в этом году существенно улучшил свои позиции, поднявшись на девять строчек.

Лучшими вузами мира признаны Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.

Для оценки высших учебных заведений эксперты руководствовались 13 критериями. В их числе: исследовательская репутация, международные связи, публикации и цитируемость. 

Фото: НГУ

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