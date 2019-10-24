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Хорватские бизнесмены намерены строить мусоросортировочный завод в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
11:35 24 Октября 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел встречу с послом Хорватии в России Томиславом Царом, а также представителями делегации европейской страны.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах экономики и культуры. Загреб может стать городом-побратимом для Новосибирска.

Кроме того, хорватские бизнесмены выразили заинтересованность в строительстве мусоросортировочного завода в областном центре. Мэр Анатолий Локоть предложил расширить сотрудничество фармацевтической сфере, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас своя большая, серьезная очень, муниципальная аптечная сеть. Муниципальная — это собственность города, наша собственность, не частная. Она занимает 20% рынка в городе Новосибирске. Это очень серьезно. Я дам поручение, чтобы мы включили представителя аптечной сети в эту делегацию, чтобы посотрудничать», — отметил глава города.

Отметим, что в ноябре делегация Новосибирска отправится с ответным визитом в Хорватию.

Фото: Ростислав Нетисов / nsknews.info

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