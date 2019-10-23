Новосибирская птицефабрика выдавала зарплаты сотрудникам мясом курицы

Руководство «Коченевской птицефабрики» в Новосибирской области выдавало зарплату своим сотрудникам в натуральном виде. Рабочие получали курятиной более половины ежемесячного оклада. Так оплачивался труд 27 сотрудников.

Прокуратура усмотрела в этом прямое нарушение законодательства. Трудовой кодекс России допускает, выплаты продукцией в размере до 20% от зарплаты и только по заявлению сотрудника.

В отношении юрлица и директора птицефабрики возбуждены административные дела.

Кроме того, прокуратура потребовала устранить нарушения, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Устранение нарушений взято в прокуратуре на контроль, а виновные лица оштрафованы на 47 тысяч рублей.