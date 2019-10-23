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Новосибирская птицефабрика выдавала зарплаты сотрудникам мясом курицы

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Новосибирск
16:31 23 Октября 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководство «Коченевской птицефабрики» в Новосибирской области выдавало зарплату своим сотрудникам в натуральном виде. Рабочие получали курятиной более половины ежемесячного оклада. Так оплачивался труд 27 сотрудников.

Прокуратура усмотрела в этом прямое нарушение законодательства. Трудовой кодекс России допускает, выплаты продукцией в размере до 20% от зарплаты и только по заявлению сотрудника.
В отношении юрлица и директора птицефабрики возбуждены административные дела.

Кроме того, прокуратура потребовала устранить нарушения, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Устранение нарушений взято в прокуратуре на контроль, а виновные лица оштрафованы на 47 тысяч рублей.

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