Проект телеканала «Продвижение» стал финалистом конкурса «ТЭФИ-Регион»-2019

Детская программа «Кем быть?» семейно-развлекательного телеканала «Продвижение» вышла в финал XVIII Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Торжественная церемония награждения финалистов престижной премии состоялась 21 октября в Ставропольском государственном дворце культуры и спорта.

Проект телеканала «Продвижение» вошел в тройку финалистов в номинации «Программа для детей». Участники программы «Кем быть?» вспоминают профессии мечты своего детства и проводят весь день с профессионалами в этой области, пробуют свои силы в ней и подводят итог: оставить мечту детства о профессии несбыточной или изменить свою жизнь. Автором и ведущей проекта стала юная ученица «Школы телевидения телеканала «Продвижение» Соня Волкова.

Директор «Школы телевидения» Светлана Друковская рассказала, что программа «Кем быть?» помогает взрослым людям почувствовать, что никогда не поздно изменить свою жизнь:

«В проекте наша ученица Соня Волкова предложила дать взрослым людям, которые давно уже работают в одной сфере, возможность попробовать себя в профессии, о которой они мечтали в детстве!» - отметила Светлана. - В этом году было представлено рекордное количество работ, конкуренция была большая. Мы до последнего момента не ожидали, но ждали такого исхода. Для телевизионщиков премия «ТЭФИ» - это как «Оскар». Мы очень рады, что приблизились к этому и мечтаем победить в финале!»

В 2019 году на участие в XVIII Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион» было подано более 500 заявок от представителей 126 телекомпаний. Финал премии пройдет в Волгограде с 16 по 19 ноября.

Семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» дважды становился победителем престижного телевизионного конкурса. В 2016 году лучшей работой в номинации «Телевизионный дизайн» жюри признало серию межпрограммных ID-заставок «Год российского кино». В 2017 году в этой же номинации победа досталась проекту межпрограммных роликов «Исчезающая планета», который рассказывал о млекопитающих и птицах, занесённых в Красную книгу России, и был посвящён Году экологии в России.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 180 городах РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек; 70% контента произведено в РФ (познавательные программы, любимые сериалы, современные фильмы и классика советского кинематографа, а также культовые западные детективные сериалы, голливудские фильмы и документальное кино). Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016», в номинации «Лучший телевизионный дизайн».