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Два новых тайфуна движутся в сторону Японии

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Новосибирск
14:24 22 Октября 2019
стихия, погода, япония
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В Японии еще не ликвидированы последствия предыдущего тайфуна "Хагибис": наводнения, оползни и многочисленные разрушения. Между тем, поступила информация о двух новых тайфунах, движущихся к берегам страны Восходящего солнца, сообщает "NUR.KZ - Новости Казахстана" со ссылкой на управление метеорологии страны.

Источник - NUR.KZ - Новости Казахстана

Тайфун, названный "Нэогури", станет для японцев двадцатым в текущем сезоне. Скорость ветра достигнет 45 метров в секунду, а давление в центре тайфуна остановится на уровне 985 гПа (739 мм рт ст). Тайфун прибудет к берегам Японии 22 октября утром.

21-й тайфун "Буалой" также движется на страну с юга. По расчетам метеорологов, восточное побережье Японии столкнется с яростью "Буалоя" в ночь на 26 октября. Скорость ветра достигнет 50 метров в секунду, давление в центре тайфуна - 970 гПа (727 мм рт ст).

Напомним, что на восточное побережье Японии не так давно обрушился тайфун "Хагибис". Его мощь оценивается, как самая высокая за последние 60 лет. Количество погибших на данный момент - 79 человек, 10 человек числятся пропавшими без вести, пострадали в различной степени еще около 400 человек.

Максимум ресурсов страны задействованы в спасательных работах - это более 100 тысяч человек в сумме.

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