Долгострой на улице Декабристов в Новосибирске сдадут в 2020 году

Новый подрядчик обещает завершить строительство многоэтажки на улице Декабристов в Новосибирске в начале 2020 года. На объекте, который был заморожен около 10 лет, провел выездное совещание мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что дом находится в высокой степени готовности. Причин сомневаться в надежности нового застройщика нет, поэтому 136 дольщиков гарантированно смогут отпраздновать новоселье в следующем году.

«Сумма, которая требовалась для достройки — около 200 млн рублей. Сегодня объект в высокой степени готовности: запущены все механизмы поддержки, муниципалитет предоставил субсидии для подключения света, воды, канализации, тепла, установки лифтового хозяйства, а также благоустройства», — отметил Анатолий Локоть.

Объект достраивают при поддержке областного правительства. Затраты подрядчиков власти компенсируют выделением новых участков под застройку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: Павел Комаров, nsknews.info