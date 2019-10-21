Синхротрон в Новосибирске построят до конца 2023 года

Совет при Минобрнауки России утвердил проект строительства синхротрона в Новосибирске. Научные умы сошлись на том, что в Кольцово будет создан источник поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Синхротрон «СКИФ» возведут до конца 2023 года, заявил руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун.

Ранее ученые Курчатовского института предлагали увеличить мощность будущего синхротрона в два раза, однако эксперты рассчитали, что это сдвинуло бы сроки строительства на 8-10 лет.

Отметим, что синхротрон – это комплекс, способный ускорять заряженные частицы, в нем частицы циркулируют по замкнутой орбите. Синхротронное излучение позволит новосибирским ученым вести исследования в области физики твердого тела, химии и нанобиотехнологиях, микромеханике, биологии и медицине, передает корреспондент Sibnovosti.ru.