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Синхротрон в Новосибирске построят до конца 2023 года

Главная Общество
Новосибирск
08:47 21 Октября 2019
общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Совет при Минобрнауки России утвердил проект строительства синхротрона в Новосибирске. Научные умы сошлись на том, что в Кольцово будет создан источник поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Синхротрон «СКИФ» возведут до конца 2023 года, заявил руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун. 

Ранее ученые Курчатовского института предлагали увеличить мощность будущего синхротрона в два раза, однако эксперты рассчитали, что это сдвинуло бы сроки строительства на 8-10 лет.

Отметим, что синхротрон – это комплекс, способный ускорять заряженные частицы, в нем частицы циркулируют по замкнутой орбите. Синхротронное излучение позволит новосибирским ученым вести исследования в области физики твердого тела, химии и нанобиотехнологиях, микромеханике, биологии и медицине, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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