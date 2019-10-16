Академгородок и центр Новосибирска свяжет новая дорога

В Новосибирске разработана стратегия пространственного развития Академгородка до 2035 года. Она предполагает строительство новой дороги от научного комплекса в центр города, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также власти намерены завершить обустройство Восточного обхода Новосибирска – объездной дороги, протяженностью 80 км.

Кроме того, планируется увеличить число домов и рекреационных территорий для научных сотрудников, а также в 2,5 раза повысить количество научно-производственных и производственных зон.

«Наша основная задача — создать развитую, доступную и комфортную научную, жилую, социальную, транспортную инфраструктуру ННЦ — Академгородка 2.0, которая была бы максимально подходящей для работы и жизни ученых и их семей», — сообщил глава областного Минстроя Иван Шмид.

Стоимость проектов по комплексному развитию территории Академгородка - более 430 млрд рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.