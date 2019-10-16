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В Новосибирске завершается ремонт Красного проспекта

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Новосибирск
10:01 16 Октября 2019
дороги, новосибирск, общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Масштабный ремонт Красного проспекта – главной магистрали Новосибирска – выходит на финишную прямую. С 2017 года дорожники поэтапно ремонтируют улицу. В этом сезоне работы проводились на участке от ул. Максима Горького до ул. Колыванской. Здесь заменили асфальт, уложили новую плитку на тротуарах, установили светофоры и системы видеофиксации.

«Красный проспект — лицо Новосибирска, поэтому важно обращать внимание на каждую деталь. Сегодня готовность объекта высокая — асфальтирование закончено полностью, в завершающей стадии — укладка тротуарной плитки, остаются работы на бульваре. На этой неделе планируется закончить все внешние работы, на следующей — установить светофоры, ограждения», — отметил глава города Анатолий Локоть.

Окончательный срок сдачи объекта — 25 октября, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Новосибирска.

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