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Просветительский проект телеканала «Продвижение» и сайта kino-teatr.ru доступен на видеосервисе «Яндекс.Эфир»

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Новосибирск
16:57 14 Октября 2019
кино, телеканал
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Совместный просветительский проект телеканала «Продвижение» и сайта kino-teatr.ru «Деконструкция» теперь доступен пользователям сервиса «Яндекс.Эфир». Онлайн-проект рассчитан на образованного зрителя, который привык смотреть кино вдумчиво и подвергать критике действительность, показанную на киноэкране. Эксперты проекта – популяризаторы различных областей науки – разберут каждый фильм на соответствие современной научной картине мира. Первые серии посвящены разбору исторических фильмов и сериалов - «Последнее королевство», «Иван Грозный». Приглашенным экспертом выступил историк и писатель Клим Жуков. Проект «Деконструкция» стартовал в сети, в июле 2019-го года, на официальном YouTube-канале сайта kino-teatr.ru.

В дальнейших выпусках планируется расширить список тем для обсуждения. В поле зрения ведущей Кристины Егоровой и экспертов попадут не только фильмы, посвященные историческим событиям и эпохам, но и ленты, рассказывающие о научных достижениях в сферах математики, физики, астрономии и других областях. Проект «Деконструкция» продолжится новыми интервью о мировом кинематографе с учеными-популяризаторами различных областей науки.

На сервисе «Яндекс.Эфир» уже доступны 2 выпуска с участием Станислава Дробышевского, кандидата биологических наук, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научного редактора портала Антропогенез.ру. В поле зрения ученого попадают фильмы «Борьба за огонь» (1981) французского режиссера Жана-Жака Анно и «Боги, наверное, сошли с ума» (1980) южноафриканского режиссера Джеймса Юйса. Станислав Дробышевский проанализирует с точки зрения антропологии культовую экранизацию первого доисторического романа Жозефа Рони-старшего «Борьба за огонь».

В обзоре фильма «Боги, наверное, сошли с ума» Станислав Дробышевский расскажет об истории бушменов, разберет изображение ботсванских бушменов режиссером. «Деконструкция» со Станиславом Дробышевским доступна на сервисе «Яндекс.Эфир».

В сезоне 2019-2020 в проекте «Деконструкция» будут обсуждаться фильмы Жана-Жака Анно «Имя розы», Мела Гибсона - «Храброе сердце», Рольфа де Хира - «10 лодок», Жака Малатье - «Последний неандерталец», Мортена Тильдума - «Игра в имитацию», Такаси Коидзуми - «Любимое уравнение профессора».

Все серии проекта «Деконструкция» доступны для бесплатного просмотра на официальном YouTube-канале сайта kino-teatr.ru.

Просветительский проект телеканала «Продвижение» и сайта kino-teatr.ru доступен на видеосервисе «Яндекс.Эфир»

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 180 городах РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек; 70% контента произведено в РФ (познавательные программы, любимые сериалы, современные фильмы и классика советского кинематографа, а также культовые западные детективные сериалы, голливудские фильмы и документальное кино). Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016», в номинации «Лучший телевизионный дизайн». 

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