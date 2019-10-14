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Красноярский край стал лидером в Сибири по собранному урожаю

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Новосибирск
15:36 14 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край в очередной раз подтвердил звание лидера в Сибири по урожайности. Аграрии собрали более 2,3 млн тонн зерна, урожайность составила 26,2 центнера с гектара, сообщил министр сельского хозяйства и торговли региона Леонид Шорохов. 90% собранной пшеницы высокого качества и соответствует ГОСТам.

Самые высокие показатели по сбору зерновых и зернобобовых демонстрируют Ужурский, Назаровский, Шарыповский, Большемуртинский и Емельяновский районы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В течение месяца за пределы края направлено более 40 тыс. тонн зерна урожая 2019 года. Более 65% в общем объеме отгрузок занимает пшеница, около 19% – ячмень, 8% – рапс, остальное – овес и прочие культуры. С каждым годом расширяется география поставок красноярского зерна. Основные направления отгрузки на сегодня – Ленинградская, Псковская, Новосибирская и Новгородская области и другие регионы», — отметили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, в регионе по сравнению с прошлым годом выросла урожайность картофеля и овощей. Ежегодно в регионе увеличиваются посевные площади озимых зерновых культур — в этом году сельчане планируют засеять ими 33,5 тысяч га. 

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