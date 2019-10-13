Тепло в Новосибирске задержится на два дня

Синоптики Gismeteo.ru предупредили жителей Новосибирска о последних теплых днях в октябре. 14 и 15 числа столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 7-10 м/с.

Со среды, 16 октября, погода начнет стремительно портиться. Метеорологи прогнозируют 12-градусное тепло и небольшой дождь.

В конце недели осень окончательно придет в Новосибирск. В пятницу, 18 октября, температура воздуха будет держаться на отметке +2 градуса. На следующих выходных похолодает до 0...-2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов.