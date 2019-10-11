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В Красноярске впервые укладывают ливневку по канадской системе

Главная Общество
Новосибирск
16:10 11 Октября 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Коммунальщики в Красноярске обустраивают ливневую канализацию по технологиям, применяемым в Канаде и США. Коммунальный эксперимент проходит в пер. Медицинском. Испробовать новую систему решили именно здесь из-за сложного рельефа и быстрого износа ливневок. По канадской разработке сотрудники МП САТП изготавливают монолитные лотки с помощью специального роллера, который также сделали сами.

«В устройстве лотка на пер. Медицинский есть свои сложности: неровный рельеф, ограниченное пространство для работы техники, особенности грунта, в котором случаются подвижки, особенно в период весеннего таяния снега. На участках с такими особенностями обычные лотки, произведенные промышленным способом, укладывать сложнее, а из строя они выходят быстрее. Как результат: переломы, засоры, вода перестает нормально проходить, поэтому случаются подтопления», - сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Коммунальщики надеются, что новая технология позволит сделать лотки более прочными. В Красноярске такой метод ранее не применяли, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: мэрия Красноярска

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