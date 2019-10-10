Международная медиасеть TV BRICS станет участником III Объединенной фотовыставки стран БРИКС, которая пройдет в рамках Четвертого медиафорума стран БРИКС 30 и 31 октября в Сан-Паулу, по приглашению одного из ключевых партнёров – официального информационного агентства правительства Китайской Народной Республики «Синьхуа».

Тема фотовыставки и медиафорума неотрывно связана с глобальной миссией TV BRICS: укрепление сотрудничества СМИ и построение общего будущего для стран-участниц. Фотографии, которые будут представлены на экспозиции, отображают жизнь людей, достижения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, природу этих стран, а также сотрудничество между странами-участницами в политической, культурной, экономической и научной сферах. К участию в III Объединенной фотовыставке стран БРИКС организаторами были отобраны 4 фотографии, предоставленные партнерами Международной медиасети – сетевым изданием «Сибирское Агентство Новостей».

Официальная церемония открытия фотовыставки пройдет 30 октября в Культурном центре г. Сан-Паулу и будет освещаться информационным партнером TV BRICS в Бразилии, телеканалом TV CULTURA São Paulo. Организаторами мероприятия стали информационное агентство «Синьхуа» и бразильский новостной портал CMA.

Медиафорум стран-участниц БРИКС - это совместное мероприятие крупнейших медиахолдингов стран БРИКС, в котором традиционно принимают участие руководители ведущих СМИ из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. На Третьем медиафоруме стран-участниц БРИКС, который состоялся 18 и 19 июля 2018 года в Кейптауне, наряду с другими СМИ, Международная медиасеть TV BRICS представляла Российскую Федерацию. Главной темой прошлогоднего медиафорума стало укрепление сотрудничества СМИ в построении инклюзивного и справедливого международного порядка. Участники обсудили усиление роли и ответственности СМИ в освещении деятельности БРИКС, укрепление сотрудничества БРИКС в новых медиа, а также сотрудничество СМИ стран БРИКС и африканских стран.

Международный медиахолдинг «МКР-МЕДИА» выступил с инициативой создания единой международной редакции на базе единой мультимедийной платформы TV BRICS для стран-участниц БРИКС, стратегической целью которой станет способствование экономическому, образовательному, научному и культурному сотрудничеству пяти государств через информационные обмены.

Подробности - на официальном сайте Международной медиасети.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.