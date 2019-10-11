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В эти дни в Москве работает руководитель Международного Красного Креста

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Новосибирск
09:00 11 Октября 2019
красный, интервью, брикс, крест
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В Россию прилетел Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста (МККК). Маурер примет участие в SWIRMO-2019 - семинаре по международным правилам проведения военных операций, который Россия принимает впервые. Семинар проходит в парке «Патриот» и завершится 11 октября. В нём участвуют 120 представителей из 70 стран.

Об этом мероприятии и работе организации в целом Петер Маурер рассказал в московском офисе Красного Креста в эксклюзивной беседе с корреспондентом «TВ БРИКС».

Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста:

«В Московском семинаре примут участие офицеры высокого ранга. В течение недели они будут обсуждать практические шаги по реализации норм международного гуманитарного права и дилеммы, возникающие при его применении: когда нужно защищать гражданское население и в то же время добиваться поставленных военных целей. И этот семинар дает возможность встретиться боевым генералам и представителям Международного Красного креста как гуманитарной организации, чтобы найти лучшие решения, как соблюдать право, чтобы военные конфликты как можно меньше сказывались на гражданском населении. И то, что этот семинар проходит в Москве, очень важно. Так как Россия – мировая держава. И в этом качестве она принимает участие, а также оказывает влияние на многие конфликты в мире, в частности, как член Совбеза ООН».

Глава организации также добавил, что на семинаре SWIRMO-2019 «у высокопоставленных военных есть возможность обменяться мнениями и опытом, а также пройти обучение у тех, кто занимается международным гуманитарным правом одновременно на академическом и практическом уровнях».

Полностью интервью Петера Маурера смотрите на «ТВ БРИКС».

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