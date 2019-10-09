Показы неигровых фильмов режиссеров стран БРИКС собрали полные залы кинофестиваля «Россия»

В рамках юбилейного XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия» зрителям впервые были продемонстрированы телевизионные неигровые фильмы, созданные режиссерами из стран БРИКС.

Программная дирекция крупнейшего форума документалистов отобрала к показу заслужившие международное признание и награды картины режиссеров из Бразилии, Индии и Китая. При информационной поддержке Международной сети TV BRICS эксклюзивные показы фильмов прошли на лучших площадках фестиваля в Екатеринбурге и Новоуральске. Картины получили положительные отзывы и высокую оценку уральских зрителей и участников кинофестиваля «Россия».

Индийский фильм Lighting their Dream («Освещая мечты») режиссера Абинаша Падхана, специальный показ которого собрал полный зал в Доме кино Екатеринбурга, был продемонстрирован в статусе российской премьеры. Лента рассказывает о жизни отдаленной деревни, которая живет без электричества. Молодые изобретатели из числа местных жителей пытаются самостоятельно изобрести способ электрифицировать родную деревню, в прямом смысле принести людям свет. Фильм уже был отмечен на Национальном фестивале научных фильмов штата Пенджаб в Индии.

«В картине затронута популярная для индийского документального кино тема деревни, её благоустройства, местной жизни и тяжёлых условий быта и населения. Однако автор картины проявляет незаурядность в выборе угла зрения - он показывает историю креативного юноши, который, благодаря своей смекалке, дарит в буквальном смысле людям свет. Духоподъемность и положительный пример заражает зрителей оптимизмом!», - поделилась впечатлениями участница фестиваля «Россия», киновед, заведующая аспирантурой Музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге Наталья Казурова.

Впервые российскому кинозрителю был представлен и фильм бразильского режиссера из Сан-Паулу Бруно Грациано «Gringo on slum» («Гринго в трущобах»). Картина, повествующая о необычной жизни самой известной фавелы Рио-де-Жанейро Росиньи, которую посещают около 3000 туристов в месяц, также была принята аудиторией с большим интересом. Показы документальных фильмов позволили расширить представление зрителей о кинематографе Индии и Бразилии, которые традиционно известны благодаря игровым лентам – «болливудскому» кино и теленовеллам.

Китайскую кинодокументалистику на фестивале «Россия» представили China Xinhua News Network Corporation со своим фильмом-исследованием «Один пояс – один путь. Свет мудрости» и Sanya Bright - с картиной «Гиды по хутунам». Оба телефильма можно будет увидеть в эфире Международной медиасети TV BRICS.

В этом году генеральным информационным партнером XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия» стал телеканал «Продвижение». С февраля 2019 года семейно-развлекательный канал начал работу по модели сетевого партнёрства с крупным вещателем в Свердловской области «Екатеринбург-ТВ». В рамках специального проекта TV BRICS для федерального эфира «Продвижения» совместно с каналом «ЕТВ» были подготовлены информационные материалы о крупнейшем в России и на постсоветском пространстве фестивале кинодокументалистов.

Подробности - на официальном сайте Международной медиасети.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.