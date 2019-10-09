Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Крупный контракт на поставку боевых самолетов-бомбардировщиков Су-34 на сумму более 100 млрд рублей практически выполнен — новый договор будут исполнять уже не в Новосибирске, а на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник Минобороны.

Этот вопрос прокомментировал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло — он счет перенос производства целесообразным. Окончательного решения о производстве боевых самолетов пока не принято, пишет РБК. Другие же федеральные СМИ сообщают, что подписание нового контракта может состояться уже в конце 2019 – начале 2020 г.

Дальний Восток может перенять заказы Минобороны на себя. Дело в том, что со временем объемы изготовления этого бомбардировщика в рамках госзаказа будут сокращаться. Тем более, в Комсомольск-на-Амуре уже производится Су-35.

При этом Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова не останется в стороне от нового контракта — рабочих привлекут к производству комплектующих или другой авиационной техники.