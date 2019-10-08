Приз телеканала «Продвижение» вручили на XXX Открытом фестивале документального кино «Россия»

Старейший и самый известный форум документалистов России и государств постсоветского пространства прошел с 1 по 6 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и других городах Свердловской области. Впервые за многолетнюю историю фестиваля документального кино «Россия» на торжественной церемонии награждения был вручен специальный приз «За сохранение и развитие теледокументалистики», учрежденный генеральным информационным партнером ОФДК «Россия», телеканалом «Продвижение». Памятную статуэтку и право телепремьеры получил фильм «Не уходи отсюда» московских режиссеров Владимира Самородова и Марины Труш (кинокомпания «МТ Кино»).

Лента рассказывает пронзительную историю затерянного на просторах Ярославской области села Учма, чудом избежавшего зоны затопления Рыбинского водохранилища в 40-х годах прошлого века. Фундаменты храмов Кассианова Учемского монастыря, взорванные при масштабном строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов, образовали собою каменную косу и стали непреодолимой преградой для поднявшейся воды, оставив село на суше. В 90-е годы село вновь оказалось на грани небытия – и опять обрело зыбкое, но спасение. Авторы фильма пытаются найти ответы на вопрос: что же хранит Учму?

«Самый главный смысл призов на фестивалях в том, что они помогают «продвигать» фильмы навстречу зрителям. Мы рады, что нас оценили телевизионные мастера именно как проект, который может быть показан по телевидению. Одно дело - сделать фильм, другое – донести его до зрителя. И естественно, награды вдохновляют: мы понимаем, что идем в правильную сторону, есть воздействие на человека!» - поделилась режиссер картины Марина Труш.

Телепремьера ленты «Не уходи отсюда» состоится в эфире канала «Продвижение» в ближайшее время. Кроме того, правом премьерного показа на канале отмечены еще два конкурсных фильма: «Солдаты спорта» режиссеров Екатерины Толдоновой и Геннадия Каюмова (кинокомпания «Юпитер-XXI») - об участии в Олимпийских играх 1952 года в Финляндии советской сборной, костяк которой состоял из фронтовиков, блокадников, узников концлагерей, и «Изобретатель курдского велосипеда» Татьяны Киселевой и Владимира Вольфа (кинокомпания «Киноконтест»), рассказывающий о гуру этнической сцены России Назиме Надирове, известном под псевдонимом Арбакеш.

Фильм «Не уходи отсюда» также был отмечен главным призом кинофестиваля «Россия» - статуэткой «Муза на колесе истории» - в номинации «За операторское мастерство».

В этом году генеральным информационным партнером XXX Открытого фестиваля документального кино «Россия» стал телеканал «Продвижение». С февраля 2019 года семейно-развлекательный канал начал работу по модели сетевого партнёрства с крупным вещателем в Свердловской области «Екатеринбург-ТВ». Канал «ЕТВ» также выступил в качестве информационного партнера фестиваля «Россия»: в дни форума документалистов в эфире телеканала можно было увидеть эксклюзивные интервью с организаторами фестиваля и членами жюри и другие информационные материалы.

Телеканал «Продвижение» - семейно-развлекательный телеканал «Продвижение» создан в 2014 году, вещает более чем в 180 городах РФ, совокупная аудитория - 25 миллионов человек; 70% контента произведено в РФ (познавательные программы, любимые сериалы, современные фильмы и классика советского кинематографа, а также культовые западные детективные сериалы, голливудские фильмы и документальное кино). Лауреат и победитель различных телевизионных фестивалей и конкурсов, в том числе «ТЭФИ-Регион-2016», в номинации «Лучший телевизионный дизайн».