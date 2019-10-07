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TV BRICS подписала соглашение о сотрудничестве с бразильским телеканалом TV CULTURA Pará

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Новосибирск
22:12 7 Октября 2019
россия, бразилия, телевидение, брикс
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 Международная медиасеть TV BRICS и TV CULTURA Pará подписали меморандум об информационном сотрудничестве. Соглашение, предусматривающее обмен контентом и взаимное оказание всесторонней информационной поддержки совместных проектов, и лицензионный договор были заключены 4 октября 2019.

Телеканал TV CULTURA Pará был основан в 1977 году в штате Пара на севере Бразилии и на данный момент входит в государственный медиахолдинг Funtelpa, приоритетом которого является развитие образовательного теле- и радиовещания в Бразилии. В рамках лицензионного договора Международная медиасеть TV BRICS получила для размещения в эфире и на сайте 33 выпуска программы «Амазонская кухня» и 13 документальных фильмов.

Президент TV CULTURA Pará сеньор Ильберь Ил Каррейра ду Насименту подчеркнул значимость подписания соглашения для Бразилии и выразил надежду на долгосрочный характер партнёрства:

«Подписание данного договора – это крупный международный обмен опытом в культурном, гастрономическом, спортивном и образовательном планах, наше глобальное начало взаимоотношений с Россией. Мы готовы приложить максимальные усилия для того, чтобы соединить две наши великие культуры: будет замечательно, если мы сможем обогатить нашу сетку вещания контентом о такой необыкновенной стране с интересными и разнообразными традициями, что, несомненно, позитивно скажется на расширении кругозора и развитии культурного воспитания молодого поколения».

Следуя миссии развития общего информационного пространства среди стран-участниц БРИКС в области культуры и укрепления социальных связей, в ближайшем будущем TV BRICS планирует продемонстрировать своей аудитории переданный в рамках соглашения контент TV CULTURA Pará. Уникальные сюжеты программ познакомят зрителей с кулинарными традициями Бразилии, которые представляют собой совокупность индейских, португальских, африканских и французских обычаев. Документальные фильмы культурной тематики - от кулинарии и музыки до путешествий по региону и биографий известных личностей края - расскажут о жизни в солнечном штате Пара: радостях, трудностях и удивительных для остального мира тонкостях волшебной страны Бразилии.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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