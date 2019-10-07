Колывань представилась на разных языках

В заксобрании Новосибирской области состоялась презентация Колыванского района. Поводом для этого послужило его 95-летие. Впрочем, сам поселок Колывань гораздо старше. Он ведет свою историю от Чаусского острога, который был основан в 1713 году. Волны переселенцев сформировали многонациональный состав населения района. В ходе презентации о культуре и традициях его жителей рассказали русский, татарский, белорусский, украинский и немецкий культурные центры.