В Москве прошел российско-филиппинский бизнес-форум

В Москве в Доме союзов прошел Российско-Филиппинский бизнес-форум. В нём приняли участие более 300 представителей органов государственной власти и деловых кругов двух стран, сообщает корреспондент tvbrics.com.

В работе форума принимал участие президент Республики Филиппины Родриго Дутерте. Филиппинский президент призвал российские компании активно инвестировать в развитие инфраструктурных объектов на территории Республики Филиппины, подчеркнув, что для этого созданы благоприятные условия. Он также отметил высокий потенциал сотрудничества в самых различных областях.

Вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Филиппин в области энергетики, пищевой промышленности, фармацевтической отрасли, высоких технологий активно были обсуждены на форуме.

«Мы рассчитываем и на укрепление российско-филиппинских деловых связей, и на дальнейшее развитие сотрудничества России с Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом. В области торгово-экономического сотрудничества имеется огромный потенциал. Нашим предпринимателям есть, что предложить и есть, чем заинтересовать филиппинских партнеров, равным образом, как и филиппинские предприниматели проявляют интерес к освоению российского рынка», - сообщил в своем выступлении на форуме вице-президент ТПП России Владимир Падалко.

Он также отметил, что дальнейшему расширению и углублению сотрудничества компаний будет способствовать постоянный обмен актуальной информацией о возможностях и потребностях российской и филиппинской экономик, инвестиционном климате и условиях доступа на рынки стран. И для этого можно будет задействовать весь потенциал системы Торгово-промышленных палат Российской Федерации. А их более 180 во всех регионах России, а также более 200 отраслевых ассоциаций бизнеса и более 54 тысяч предприятий и организаций различных секторов экономики.

Кроме того, активную работу по укреплению российско-филиппинского бизнес-диалога ведут Российско-Филиппинский деловой совет и Деловой совет Россия-АСЕАН.

Торгово-экономические отношения России и Филиппин развиваются, рост товарооборота по итогам прошлого года уже составил 102% (это более 1,2 млрд долларов). И важной задачей Делового совета является укрепление взаимного доверия к бизнес-среде и инвестиционному климату стран.

«В настоящее время Деловым советом Россия-АСЕАН прорабатывается инициатива по созданию в странах АСЕАН территорий стратегического партнерства. В рамках такого механизма российские компании смогут совместно с региональными партнерами из стран АСЕАН создать свои представительства или разместить производственные предприятия (мощности), что позволит представить потребителям широкий спектр высокотехнологичной продукции. Предлагаем нашим филиппинским друзьям включиться в совместную проработку данной инициативы», - отметил председатель Делового совета «Россия-АСЕАН» Иван Поляков.

Предприниматели России и Филиппин в рамках форума смогли провести деловые переговоры на бирже деловых контактов.

В результате работы форума был подписан ряд соглашений и меморандумов в области развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Среди них - меморандум о взаимопонимании с Департаментом промышленности и торговли Республики Филиппины, подписанный Деловым советом Россия-АСЕАН, соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики - Департамента энергетики Республики Филиппины и АО «Русатом Оверсиз», а также соглашение о сотрудничестве в области пищевой промышленности между Century Pacific Food и ПАО «Магнит».