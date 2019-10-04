4 октября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Красноярский Биг-Бен исполнит вальс по случаю Дня учителя

Главная Общество
Новосибирск
16:52 4 Октября 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В субботу, 5 октября, по случаю Дня учителя главные часы Красноярска перед зданием городской администрации будут работать в особом режиме. Биг-Бен несколько раз исполнит композицию Александра Флярковского «Прощальный вальс». Горожане услышат мелодию в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Из профессиональных праздников мы неслучайно остановились именно на Дне учителя. Потому что ценим вклад наших педагогов в будущее города. Кроме того, у каждого из нас, без исключения, есть свой учитель, которому мы благодарны. Этот праздник по праву касается каждого», — отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, что главные городские часы теперь проигрывают специально подобранные мелодии в праздники и важные даты. Такая традиция в городе только зарождается. Первый раз часы работали официально в особом режиме 1 сентября. Композиции для Биг-Бена прошли специальную аранжировку, которую выполнил преподаватель детской музыкальной школы №4 Александр Поляков.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирский лицей избавляется от стройки по соседству

Новосибирский лицей избавляется от стройки по соседству

4 Октября 2019 г.
Арбитраж признал незаконным образование земельного участка для строительства
Новости Новосибирска: Новосибирцам больше всех сибиряков надо для счастья

Новосибирцам больше всех сибиряков надо для счастья

4 Октября 2019 г.
Исследование провел Superjob.ru
Новости Новосибирска: Президент назначил нового главу СибЮИ МВД

Президент назначил нового главу СибЮИ МВД

4 Октября 2019 г.
Должность занял Дмитрий Ким
Новости Новосибирска: В Госдуме РФ попросили льготы «жертвам перестройки»

В Госдуме РФ попросили льготы «жертвам перестройки»

3 Октября 2019 г.
Идея принадлежит зампреду одного из комитетов
Новости Новосибирска: Новосибирских школьников зовут в Варну

Новосибирских школьников зовут в Варну

2 Октября 2019 г.
В болгарском комплексе могут организовать смены для сибиряков
Новости Новосибирска: TV BRICS покажет церемонию открытия Четвертого кинофестиваля стран БРИКС

TV BRICS покажет церемонию открытия Четвертого кинофестиваля стран БРИКС

2 Октября 2019 г.
Трансляция начнется в 2:00 по московскому времени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В России облегчили уплату ряда налогов

В России облегчили уплату ряда налогов

30 Сентября 2019 г.
Изменения внесены в Налоговый кодекс
Новости Новосибирска: Ноги бройлера пошли из Новосибирской области в Китай

Ноги бройлера пошли из Новосибирской области в Китай

1 Октября 2019 г.
«Новосибирская птицефабрика» отправила партию в 24,9 тонны
Новости Новосибирска: Спиленные ветки дерева убили девушку в Новосибирске

Спиленные ветки дерева убили девушку в Новосибирске

3 Октября 2019 г.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356