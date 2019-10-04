Красноярский Биг-Бен исполнит вальс по случаю Дня учителя

В субботу, 5 октября, по случаю Дня учителя главные часы Красноярска перед зданием городской администрации будут работать в особом режиме. Биг-Бен несколько раз исполнит композицию Александра Флярковского «Прощальный вальс». Горожане услышат мелодию в 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Из профессиональных праздников мы неслучайно остановились именно на Дне учителя. Потому что ценим вклад наших педагогов в будущее города. Кроме того, у каждого из нас, без исключения, есть свой учитель, которому мы благодарны. Этот праздник по праву касается каждого», — отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, что главные городские часы теперь проигрывают специально подобранные мелодии в праздники и важные даты. Такая традиция в городе только зарождается. Первый раз часы работали официально в особом режиме 1 сентября. Композиции для Биг-Бена прошли специальную аранжировку, которую выполнил преподаватель детской музыкальной школы №4 Александр Поляков.