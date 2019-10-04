Новосибирский лицей избавляется от стройки по соседству

Мэрия Новосибирска добилась в арбитражном суде решения, которое позволит прекратить строительство рядом с лицеем №22 «Надежда Сибири». Построить здесь 10-этажное административное здание планировало ООО «АльянсСтрой», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Арбитраж принял решение 3 октября. Пока опубликована его резолютивная часть.

«Исковые требования удовлетворить в полном объеме. Признать незаконным образование земельного участка… с местоположением: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 57», - говорится в документе.

Как писали Sibnovosti.ru, планы строительства на участке площадью около 4 тыс кв. м рядом с лицеем вызвали недовольство родителей учеников и местных жителей. В октябре 2018 года муниципальные власти распорядились приостановить работы, а в июле 2019-го мэрия обратилась в суд с иском о незаконности создания земельного участка для строительного проекта. В числе ответчиков в деле – областное управление Росреестра и Федеральная кадастровая палата.

«Принятое решение служит основанием для прекращения действия разрешения на строительство на указанном земельном участке», - прокомментировал решение арбитража пресс-центр мэрии.

Фото: сайт лицея №22 «Надежда Сибири»