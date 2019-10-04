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Новосибирцам больше всех сибиряков надо для счастья

Главная Общество
Новосибирск
15:02 4 Октября 2019
рейтинг, счастье, опрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирцам надо для счастья больше денег, чем жителям других крупных городов Сибири. Исследование провел портал по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Опрос проводился среди жителей российских городов с населением от 0,5 млн человек. На вопрос отвечали респонденты в 37 городах – по 1 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге, по 500 – во всех остальных.

Как выяснилось, среднестатистическому россиянину нужно для ощущения счастья 161 тыс. руб. в месяц. Потребности новосибирца несколько выше – 168 тыс. руб. Но это лишь 11-е место в России. А отставание в мечтах от Москвы (первое место в рейтинге) составляет 44 тыс. руб. Показатель для Красноярска – 165 тыс. руб., для Иркутска – 158 тыс. руб.

Самыми скромными в своих желаниях в Сибири оказались жители Барнаула. В среднем там хватает для счастья 132 тыс. руб.

Фото: х/ф «Золотой теленок» («Мосфильм», 1968 год)

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