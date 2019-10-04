Новосибирцам больше всех сибиряков надо для счастья

Новосибирцам надо для счастья больше денег, чем жителям других крупных городов Сибири. Исследование провел портал по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Опрос проводился среди жителей российских городов с населением от 0,5 млн человек. На вопрос отвечали респонденты в 37 городах – по 1 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге, по 500 – во всех остальных.

Как выяснилось, среднестатистическому россиянину нужно для ощущения счастья 161 тыс. руб. в месяц. Потребности новосибирца несколько выше – 168 тыс. руб. Но это лишь 11-е место в России. А отставание в мечтах от Москвы (первое место в рейтинге) составляет 44 тыс. руб. Показатель для Красноярска – 165 тыс. руб., для Иркутска – 158 тыс. руб.

Самыми скромными в своих желаниях в Сибири оказались жители Барнаула. В среднем там хватает для счастья 132 тыс. руб.

Фото: х/ф «Золотой теленок» («Мосфильм», 1968 год)