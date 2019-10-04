Президент назначил нового главу СибЮИ МВД

Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя Сибирского юридического института МВД в Красноярске. Должность занял полковник полиции Дмитрий Ким — ранее чиновник работал в Барнаульском юридическом институте МВД. Указ главы государства появился интернет-портале правовой информации.

По информации из открытых источников, Дмитрий Ким родился в городе Караганда в Казахстане. В полиции служит с 1994 года. В Барнаульском юридическом институте работает с 1995 года, где в последнее время занимал должность начальника института по учебной работе. Награжден государственной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и различными ведомственными наградами.

Напомним, предыдущий глава СибЮИ МВД Игорь Медведев был уволен в начале июля 2019 года.

Фото: 2Gis