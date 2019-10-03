В Госдуме РФ попросили льготы «жертвам перестройки»

В Госдуме РФ родилась идея создать еще одну льготную категорию граждан – «жертвы перестройки», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующее письмо направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину заместитель председателя комитета нижней палаты федерального парламента по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата Чернышова, в ходе «перестройки» в 1980-х годах многие жители СССР пережили гуманитарную и геополитическую катастрофу. Главными жертвами депутат считает граждан, которым в тот период было от 25 до 45 лет, рассказывают о содержании письма «Известия».

По оценке депутата, из-за радикальных перемен в стране упала рождаемость и возросла смертность, при этом многие пострадавшие от перестройки люди приобрели серьезные проблемы со здоровьем.

Сам депутат Борис Чернышов родился в 1991 году.

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