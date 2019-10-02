Новосибирских школьников зовут в Варну

Новосибирских школьников могут отправить отдыхать в болгарскую Варну. Такую возможность мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил с членами делегации болгарского города-побратима, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В составе делегации в Новосибирск приехал исполнительный директор санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия» Николай Недялка.

«Сейчас мы ведем переговоры с руководителями образовательных учреждений Новосибирска об организации смен для новосибирских школьников. У нас есть возможность принимать детей круглый год, с организацией лечения и обучения», - процитировал его пресс-центр мэрии Новосибирска.

По словам главы Новосибирска, городские власти готовы поддержать этот проект.

По данным турагентств, детский лагерь «Камчия» был построен правительством Москвы на территории одноименного природного заповедника. Он располагает собственным пляжем и развлекательной и спортивной инфраструктурой, включая бассейн 50 на 21 м. По данным Николая Недялки, в санатории одновременно могут отдыхать 2,7 тыс. детей.

Фото: сайт санитарно-оздоровительного комплекса «Камчия»