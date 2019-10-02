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TV BRICS покажет церемонию открытия Четвертого кинофестиваля стран БРИКС

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Новосибирск
07:00 2 Октября 2019
бразилия, брикс, фестиваль, кино
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3 октября 2019 года торжественную церемонию открытия Четвертого кинофестиваля стран БРИКС можно будет посмотреть эксклюзивно на официальном сайте Международной медиасети TV BRICS. Трансляция начнется в 2:00 по московскому времени и будет доступна на португальской версии сайта.

Одно из главных международных культурных событий осени пройдет в городе Нитерой, штат Рио-де-Жанейро, с 23 сентября по 9 октября, при поддержке TV BRICS. На Четвертом кинофестивале стран БРИКС будут продемонстрированы кинопостановки из пяти стран-участниц: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Основная задача мероприятия – показать ретроспективу прошлого, настоящего и будущего киноиндустрии через призму истории кино, повысить уровень профессионализма, а также стимулировать молодые таланты в каждой из пяти стран.

Четвертый кинофестиваль стран БРИКС будет проходить на самых знаковых культурных объектах штата Рио-де-Жанейро: Centro de Artes UFF в Икараи; в Муниципальном театре Жоао Каэтано в центре города Нитерой, Sala Interartes - UFF в Сан-Доминго.

Фестиваль 2019 года организован Федеральным университетом Флуминенсе (UFF), в состав которого входит старейшая и одна из самых знаменитых киношкол страны. В состав кураторской команды вошли именитые профессора UFF, имеющие опыт кураторских выставок. Совместное мероприятие международного масштаба направлено на развитие и укрепление сотрудничества в культурной сфере между Международной медиасетью TV BRICS и партнерами из Института Искусства и Социальной Коммуникации при Федеральном Университете Флуминенсе (UFF) во имя общей цели процветания и повышения уровня благосостояния народов стран-участниц БРИКС.

Познакомиться с подробной программой мероприятия можно на официальном сайте   https://bricsfilmfestival.com.br/en/.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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