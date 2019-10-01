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«Новости спорта» - на «ПИ FM»

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Новосибирск
18:08 1 Октября 2019
программа, радиостанция, новая, спорт
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 «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» продолжает радовать своих слушателей горячими осенними новинками!

С 1 октября по будням, в 12:30 и 19:30, в эфир будет выходить новая рубрика «Новости спорта» с Павлом Сергеевичем! Свежие новости Лиги чемпионов, НХЛ и КХЛ, итоги Гран-при «Королевских гонок» и остальных гоночных серий, достижения наших и зарубежных спортсменов, секреты и инсайды  - в спортивной рубрике на ПИ FM.

Новая рубрика станет очередным приятным эфирным обновлением «Первого Интернационального», после авторской программы «Автотема» и ежедневных гороскопов.

Оставайтесь на «ПИ FM»! 

Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.

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