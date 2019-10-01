Мировая дискуссионная площадка по развитию малого и среднего бизнеса будет создана по итогам бизнес-форума ШОС и БРИКС

Завершился Пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, информационным партнёром которого выступила Международная медиасеть TV BRICS. С 25 по 27 сентября Уфа стала настоящим центром малого и среднего предпринимательства всего пространства ШОС и БРИКС: 2800 участников более чем из 30 стран мира собрались на мероприятии.

Делегаты отмечали, что за пять лет существования Форум превратился в эффективную площадку по развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом, поддержке малого и среднего бизнеса, расширению контактов и связей между деловыми сообществами государств ШОС и БРИКС.

«Для нас это не только торжественное мероприятие, где встречаются знающие друг друга люди, это повод обсудить перспективы сотрудничества, найти новые решения для того, чтобы бизнесу стран ШОС и БРИКС было комфортно работать», – заявил в день открытия уфимского Форума глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Несмотря на название, Форум не ограничивается странами-участницами ШОС и БРИКС, география расширяется год от года. В 2020 году бизнес-форум ШОС и БРИКС пройдет в рамках Международного инвестиционного форума в Уфе.

«Рамки ШОС и БРИКС маловаты, и в этом году к нам присоединились представители стран, которые не входят в эти объединения. Поэтому мы предполагаем, что в дальнейшем это будет международный Форум малого и среднего бизнеса, в рамках которого пройдет Форум бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Мы предлагаем расширение уже с 2020 года», – заявил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Уфимский Форум предложил деловой среде новые форматы взаимодействия, обеспечивающие постоянную, системную работу по поддержке бизнеса, в том числе Международный клуб предпринимателей ШОС и БРИКС и Ассоциацию регионов стран-участниц. Кроме того, вскоре начнет работу дирекция Форума, которая будет заниматься проработкой принятых делегатами решений.

Международный клуб в Уфе станет площадкой для общения, обмена опытом и компетенциями, выработки предложений. Постоянно действующая рабочая группа будет юридически оформлять законодательные инициативы, а Ассоциация регионов будет разъяснять властям необходимость принятия поправок в законодательство.

Объединяющей задаче Форума отвечала биржа деловых контактов b2b, международный трек «Деловые возможности сотрудничества на пространстве ШОС и БРИКС» - презентационная площадка, помогающая предпринимателям найти друг друга, провести переговоры и перейти от договоренностей к сотрудничеству.

Форум положил начало созданию Молодежного парламента стран ШОС и БРИКС – был подписан Меморандум о сотрудничестве организаций в сфере развития молодежного парламентаризма и участия молодежи в управлении делами государства, который разработали члены Молодежного парламента Государственной Думы России.

В мероприятиях Пятого бизнес-форума стран ШОС и БРИКС принял участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. На секциях Форума работали: заместитель Министра экономического развития России Вадим Живулин, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский, генеральный директор «Корпорации «МСП» Александр Браверман, вице-президент Общероссийской̆ общественной̆ организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров, заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Потапенко, Специальный представитель Президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, Посол доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДО от Российской Федерации Вероника Пешкова.

На Форум приехали не только бизнесмены, но и высокопоставленные политики из стран Европы, Азии и Латинской Америки: депутаты парламентов Болгарии, Пакистана, Турции, Чили, ЮАР, Мексики, мэры городов Турции, представители Торгово-промышленных палат Индии, КНР и Пакистана, представители Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

В числе почетных гостей оказались: депутат Народного собрания Болгарии Румен Гечев, член Палаты депутатов Чили Карлос Игнасио Кушель Сильва, депутат Национальной ассамблеи Пакистана Хуссейн Тарик Сайед, экс-глава Национального банка экономического развития Бразилии Луис Эдуардо Мелин, генеральный секретарь Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Мухаммад Икбал Тахим, президент Евразийского направления Конфедерации Индийской промышленности Маниш Кумар, Уполномоченный при Президенте Узбекистана по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства Дилмурод Касимов, глава правовой ячейки молодежного отделения партии «Индийская народная партия» Чару Прагья.

Площадкой для проведения Пятого бизнес-форума стран ШОС и БРИКС стал уфимский Конгресс-холл «Торатау». В рамках Форума состоялось 30 деловых мероприятий – секции, заседания, презентации и круглые столы, на которых выступили более 150 спикеров. В ходе пятого, юбилейного, мероприятия были заключены девять соглашений.

На уфимском Форуме было принято решение о подписании Хартии по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности в странах ШОС и БРИКС. Этому предшествовала секция «Взаимодействие по защите бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС», темами которой стали развитие коммуникации бизнес-среды, развитие институтов Уполномоченных по правам предпринимателей, обсуждались перспективы создания клуба предпринимателей. В дискуссии участвовали: бизнес-омбудсмен Борис Титов, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Башкортостана Андрей Назаров. Здесь был и самый внушительный состав иностранных спикеров: Уполномоченный по защите прав предпринимателей Дилмурод Касимов, заместитель руководителя аппарата омбудсмена Казахстана Олег Савеленко, опытом по защите предпринимателей поделились представители юридических компаний Индии и Германии.

Украшением Форума стала Международная выставка представителей малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Экспозиция включила в себя коллективные стенды регионов России и стран организаций – были широко представлены предметы народного промысла, костюмы, музыкальные инструменты, а также продукты питания и технологические достижения.

Подробности - на официальном сайте: https://sco-brics.ru/

Справка:

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