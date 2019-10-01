На улице в Новосибирске поймали енота

В Новосибирске спасатели отловили енота. На животное, которое вело себя агрессивно, жаловались жители левобережной части Советского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поймали животное на ул. Энгельса сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы. По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», его поместил в картонную коробку и отвезли на базу. Что делать с енотом дальше – пока не решили. Спасатели консультируются на этот счет с департаментом охраны животного мира Новосибирской области. В дикой природе региона еноты не водятся, а о пропаже домашнего енота пока никто не заявлял.

Напомним, недавно в центре Новосибирска открылось первое енотокафе.

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